Karakuşak diplomalarını Tatar’dan aldılar

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03/03/2025

Karakuşak diplomalarını Tatar’dan aldılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandıktan sonra Diplomalarını 2 Mart 2025 Pazar günü Kaşgar Court Hotelde Yapılan törende Cumhurbaşkanından aldılar.
Törene Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak  törenine Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı. 
Törende bir Konuşma yapan Federasyon Başkanı senior Grand master Eyüp Zafer gökbilen..
“Kara kuşak olmak bir onurdur yorucudur, sabır ister,  emek ister,  ustalık ister  beraberinde iyi  niyet,hoş görü ve sevgi   ister  bunların hepsi   bir araya geldiğinde,sporcu gerçekten kara kuşak olmak ister  üçünçü dan seviyesi  onu usta çalıştırıcılığa taşır”  dedi
Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise ; konuşmasında Sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayarak tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.
 KKTC’nin, dünyanın farklı ülkelerinden bir çok sporcuya ev sahipliği yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada vatan sevgisiyle birlikte milletler dayanışması olduğunu vurguladı. Dünyada sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşanıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların başarılarının önemine değindi ve Güney Afrika’da elde edilen şampiyonluğun KKTC’nin imajını ve adını duyurma yönünde önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen KKTC’nin gururlu bir şekilde temsil edildiğinin altını çizdi. 
Yapılan çalışmalarla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti ve başarılar diledi


Karakuşak Diploması alanlar 
Açelya Ergin                770        siyah kuşak 4. Dan
Şakir Yağızsoy            476        siyah kuşak 3. Dan
Şakir Atınç Yağızsoy            731        siyah kuşak 2. Dan
Rojbin Özer                720        siyah kuşak 2. Dan
Rabia Tarım                685        siyah kuşak 2. Dan
Mustafa Kemel Çağlar        708        siyah kuşak 1. Dan
İnci Demir                697        siyah kuşak 1. Dan
Doğuhan Selmanoğulları        687        siyah kuşak 1. Dan
Boran Niyazi Dinçkuyucu        672        siyah kuşak 1. Dan
Arda Yavuzeş                644        siyah kuşak 1. Dan
Utku Kavin Yeleğen            636        siyah kuşak 1. Dan
Melissa Türkmen            632        siyah kuşak 1. Dan
Emir Talha Keklik            611        siyah kuşak 1. Dan
Ali Kencebay                604        siyah kuşak 1. Dan
Melis Mina Mızıltaş            600        siyah kuşak 1. Dan
Bensu Özyıldız            592        siyah kuşak 1. Dan
Aroşha Anari                587        siyah kuşak 1. Dan
Tuvana Yeleğen            572        siyah kuşak 1. Dan
Duru Cemre Kılıvan            554        siyah kuşak 1. Dan
Kerem Kencebay            520        siyah kuşak 1. Dan
Azra Güler Karataş            500        siyah kuşak 1. Dan
Hira Rahme Çetinkaya        500        siyah kuşak 1. Dan

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TAGS: Karakuşak diplomalarını Tatar’dan aldılar
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