Karakuşak diplomalarını Tatar’dan aldılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandıktan sonra Diplomalarını 2 Mart 2025 Pazar günü Kaşgar Court Hotelde Yapılan törende Cumhurbaşkanından aldılar.

Törene Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak törenine Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Törende bir Konuşma yapan Federasyon Başkanı senior Grand master Eyüp Zafer gökbilen..

“Kara kuşak olmak bir onurdur yorucudur, sabır ister, emek ister, ustalık ister beraberinde iyi niyet,hoş görü ve sevgi ister bunların hepsi bir araya geldiğinde,sporcu gerçekten kara kuşak olmak ister üçünçü dan seviyesi onu usta çalıştırıcılığa taşır” dedi

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise ; konuşmasında Sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayarak tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

KKTC’nin, dünyanın farklı ülkelerinden bir çok sporcuya ev sahipliği yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada vatan sevgisiyle birlikte milletler dayanışması olduğunu vurguladı. Dünyada sıkıntılar yaşandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşanıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporcuların başarılarının önemine değindi ve Güney Afrika’da elde edilen şampiyonluğun KKTC’nin imajını ve adını duyurma yönünde önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen KKTC’nin gururlu bir şekilde temsil edildiğinin altını çizdi.

Yapılan çalışmalarla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti ve başarılar diledi



Karakuşak Diploması alanlar

Açelya Ergin 770 siyah kuşak 4. Dan

Şakir Yağızsoy 476 siyah kuşak 3. Dan

Şakir Atınç Yağızsoy 731 siyah kuşak 2. Dan

Rojbin Özer 720 siyah kuşak 2. Dan

Rabia Tarım 685 siyah kuşak 2. Dan

Mustafa Kemel Çağlar 708 siyah kuşak 1. Dan

İnci Demir 697 siyah kuşak 1. Dan

Doğuhan Selmanoğulları 687 siyah kuşak 1. Dan

Boran Niyazi Dinçkuyucu 672 siyah kuşak 1. Dan

Arda Yavuzeş 644 siyah kuşak 1. Dan

Utku Kavin Yeleğen 636 siyah kuşak 1. Dan

Melissa Türkmen 632 siyah kuşak 1. Dan

Emir Talha Keklik 611 siyah kuşak 1. Dan

Ali Kencebay 604 siyah kuşak 1. Dan

Melis Mina Mızıltaş 600 siyah kuşak 1. Dan

Bensu Özyıldız 592 siyah kuşak 1. Dan

Aroşha Anari 587 siyah kuşak 1. Dan

Tuvana Yeleğen 572 siyah kuşak 1. Dan

Duru Cemre Kılıvan 554 siyah kuşak 1. Dan

Kerem Kencebay 520 siyah kuşak 1. Dan

Azra Güler Karataş 500 siyah kuşak 1. Dan

Hira Rahme Çetinkaya 500 siyah kuşak 1. Dan