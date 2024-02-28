Karakuşak sahipleri açıklandı
28/02/2024
Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve teknik komite üyeleri tarafından yapıldı
Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 siyah kuşak ve dan sınavında katılımcılar iki günde tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular ve beş aşamalı olarak yapıldı.
Sınavda başarılı olanlar açıklanırken başarılı olanlara diplomaları 3 Mart Pazar günü saat 16.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende verilecek.
Başarılı olanlar:
Taekwondo
Melek Ünver
Daria Shymushevska
Zaliha Arpacıoğlu
Fatemeh Ghaderi Zefrehei
Ali Arpacıoğlu
Zeynep Kürekçi
Zeynep Vera Eyice
Muhammet Niyazi Türkmen
Mirays Mafratoğlu
Hira Kürekçi
Yusuf Alıcı
HayriyeYetek
Aikido
Serkan Mutluoğlu
Defne Mutluoğlu