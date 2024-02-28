Karakuşak sahipleri açıklandı

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28/02/2024

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Karakuşak sahipleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve teknik komite üyeleri tarafından yapıldı 

Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 siyah kuşak ve dan sınavında katılımcılar iki günde  tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular  ve beş aşamalı olarak yapıldı.

Sınavda başarılı olanlar açıklanırken başarılı olanlara diplomaları 3 Mart Pazar günü saat 16.00’da  Girne Avrasya  Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende verilecek.

 

Başarılı olanlar:

Taekwondo

Melek Ünver

Daria Shymushevska

Zaliha Arpacıoğlu

Fatemeh Ghaderi Zefrehei

Ali Arpacıoğlu

Zeynep Kürekçi

Zeynep Vera Eyice

Muhammet Niyazi Türkmen

Mirays Mafratoğlu

Hira Kürekçi

Yusuf Alıcı

HayriyeYetek

 

Aikido

Serkan Mutluoğlu

Defne Mutluoğlu

28/02/2024 10:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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