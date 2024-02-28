Karakuşak sahipleri açıklandı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve teknik komite üyeleri tarafından yapıldı

Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 siyah kuşak ve dan sınavında katılımcılar iki günde tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular ve beş aşamalı olarak yapıldı.

Sınavda başarılı olanlar açıklanırken başarılı olanlara diplomaları 3 Mart Pazar günü saat 16.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak törende verilecek.

Başarılı olanlar:

Taekwondo

Melek Ünver

Daria Shymushevska

Zaliha Arpacıoğlu

Fatemeh Ghaderi Zefrehei

Ali Arpacıoğlu

Zeynep Kürekçi

Zeynep Vera Eyice

Muhammet Niyazi Türkmen

Mirays Mafratoğlu

Hira Kürekçi

Yusuf Alıcı

HayriyeYetek

Aikido

Serkan Mutluoğlu

Defne Mutluoğlu