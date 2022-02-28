Karakuşak sınavları üç gün sürdü

Taekwondo, Karate, Judo, Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2022 siyah kuşak ve dan sınavı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Girne Avrasaya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Cuma günü temel teknikler, Cumartesi günü Hyng, Pumse, Kata, İlbo Deryon, Hoşinsul Avrasya ve serbest müsabaka, Pazar günü ise zor hareketler, kırış müsabakaları ve yazılı sınav gerçekleştirildi.

Kuşak sınavlarını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Sınav komisyonu üyeleri, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptı.

Sınavda başarılı olanlar karakuşaklarını 19 mart 2022 Cumartesi akşamı federasyonunun kuruluşunun 45. Yılı etkinliklerinde alacak.





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28/02/2022 10:02