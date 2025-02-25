Karakuşak sonuçları açıklandı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
25/02/2025

Karakuşak sonuçları açıklandı

 

 

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandı.

Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı 21/22/23 Şubat 2025 Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi ve Eşref Bitlis Taekwondo salonunda yapıldı.

Kuşak İmtihanına Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 2 Mart Pazar Günü Saat 15.00 Kaşgar Court Hotelde yapılacak olan yapılacak törenle verilecek.

Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul (Self Defence), Zor Haraketler (Yüksekte Kırış, uzun uçarak kırış) ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior  Master  Öykü Ergin,Master Ali Uslu,  6. Dan Ceyda Uçaner, ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptı.

 

Sınav Sonuçları

Açelya Ergin                                       770                  siyah kuşak 4. Dan

Şakir Yağızsoy                                    476                  siyah kuşak 3. Dan

Şakir Atınç Yağızsoy                          731                  siyah kuşak 2. Dan

Rojbin Özer                                        720                  siyah kuşak 2. Dan

Rabia Tarım                                         685                  siyah kuşak 2. Dan

Mustafa Kemel Çağlar                        708                  siyah kuşak 1. Dan

İnci Demir                                           697                  siyah kuşak 1. Dan

Doğuhan Selmanoğulları                     687                  siyah kuşak 1. Dan

Boran Niyazi Dinçkuyucu                  672                  siyah kuşak 1. Dan

Arda Yavuzeş                                     644                  siyah kuşak 1. Dan

Utku Kavin Yeleğen                           636                  siyah kuşak 1. Dan

Melissa Türkmen                                632                  siyah kuşak 1. Dan

Emir Talha Keklik                              611                  siyah kuşak 1. Dan

Ali Kencebay                                      604                  siyah kuşak 1. Dan

Melis Mina Mızıltaş                            600                  siyah kuşak 1. Dan

Bensu Özyıldız                                   592                  siyah kuşak 1. Dan

Aroşha Anari                                       587                  siyah kuşak 1. Dan

Tuvana Yeleğen                                  572                  siyah kuşak 1. Dan

Duru Cemre Kılıvan                           554                  siyah kuşak 1. Dan

Kerem Kencebay                                520                  siyah kuşak 1. Dan

Azra Güler Karataş                             500                  siyah kuşak 1. Dan

Hira Rahme Çetinkaya                       500                  siyah kuşak 1. Dan

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.