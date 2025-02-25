Karakuşak sonuçları açıklandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve 21-22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Karakuşak Dan İmtihan sonuçları açıklandı.

Yılda bir defa yapılan ve Ustalığa terfi olarak kabul edilen Karakuşak ve Dan sınavı 21/22/23 Şubat 2025 Tarihlerinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi ve Eşref Bitlis Taekwondo salonunda yapıldı.

Kuşak İmtihanına Lefkoşa, Gazimağusa, ve Girne Bölgelerinden Taekwondo sporcuları katıldı.

Kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri 2 Mart Pazar Günü Saat 15.00 Kaşgar Court Hotelde yapılacak olan yapılacak törenle verilecek.

Temel Teknikler, Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlbo Deryon/Hoşinsul (Self Defence), Zor Haraketler (Yüksekte Kırış, uzun uçarak kırış) ve El,Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Genel Sekreter Cansu Keskin, Senior Master Öykü Ergin,Master Ali Uslu, 6. Dan Ceyda Uçaner, ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yaptı.

Sınav Sonuçları

Açelya Ergin 770 siyah kuşak 4. Dan

Şakir Yağızsoy 476 siyah kuşak 3. Dan

Şakir Atınç Yağızsoy 731 siyah kuşak 2. Dan

Rojbin Özer 720 siyah kuşak 2. Dan

Rabia Tarım 685 siyah kuşak 2. Dan

Mustafa Kemel Çağlar 708 siyah kuşak 1. Dan

İnci Demir 697 siyah kuşak 1. Dan

Doğuhan Selmanoğulları 687 siyah kuşak 1. Dan

Boran Niyazi Dinçkuyucu 672 siyah kuşak 1. Dan

Arda Yavuzeş 644 siyah kuşak 1. Dan

Utku Kavin Yeleğen 636 siyah kuşak 1. Dan

Melissa Türkmen 632 siyah kuşak 1. Dan

Emir Talha Keklik 611 siyah kuşak 1. Dan

Ali Kencebay 604 siyah kuşak 1. Dan

Melis Mina Mızıltaş 600 siyah kuşak 1. Dan

Bensu Özyıldız 592 siyah kuşak 1. Dan

Aroşha Anari 587 siyah kuşak 1. Dan

Tuvana Yeleğen 572 siyah kuşak 1. Dan

Duru Cemre Kılıvan 554 siyah kuşak 1. Dan

Kerem Kencebay 520 siyah kuşak 1. Dan

Azra Güler Karataş 500 siyah kuşak 1. Dan

Hira Rahme Çetinkaya 500 siyah kuşak 1. Dan