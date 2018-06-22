Karaman: Denizlerimiz yeniden temiz olacak!

CTP’den yapılan açıklamaya göre Karaman, “sadece insan sağlığı değil, deniz canlıları için de tehdit oluşturan bu sorunu ortadan kaldıracağız. Denizlerimize güvenle girebileceğiz” dedi.

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve Belediye Meclis Üyesi adayları, seçim çalışmaları kapsamında kent sakinleri ile buluştu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın denizlerdeki kirlilik ile ilgili yayımladığı raporu hatırlatan Karaman, kentte yaşanan kanalizasyon ve arıtma sorununun sağlığı tehdit eder boyutlara ulaştığını ifade etti. Geçtiğimiz sene birçok ailenin çocuklarını denize girmesi için uzak bölgelere götürdüğünü belirten Karaman, “bu utanç verici tabloyu ortandan kaldıracağız. Denizlerimiz yeninden kendi rengine kavuşacak” dedi.

Mevcut yönetimin defalarca, “ihaleye çıktık, çıkıyoruz” açıklamalarına karşın hiçbir adım atılmayan arıtma sorununu vakit kaybetmeksizin ele alacaklarını belirten Karaman, ön arıtma projesinin ihaleye çıkılmasıyla bu sorunun çözüme ulaşacağını ifade etti. Karaman, “Girne Belediyesi’ni insan kaynakları yönünden de güçlendireceğiz. En az bir çevre mühendisi ve bir biyolog istidam edeceğiz. Ön arıtma ihalesinin tamamlanması ve personel kadrosunun güçlendirilmesi sonrasında Girne Kanalizasyon ve Arıtma Ana Planı hazırlanacak” dedi.

Katılımcı, demokratik ve şeffaf bir kent yönetimi hedeflediklerinin altını çizen Karaman, planı halkın katılımına açacaklarını belirterek, “Sivil Toplum Örgütleri ve halkın katılımı sonrasında son halini alacak plan, tıpkı Taşkın Yönetim Planı’nda olduğu gibi, izleme komitesi oluşturularak harfiyen uygulanacaktır” dedi.