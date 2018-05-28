Karaman: Girne kent meydanına kavuşacak

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve uzmanlardan oluşan belediye meclis üyesi adayları bölgedeki eğitimcilerle buluşmayı sürdürüyor. Son olarak Oğuz Veli Orta Okulu ile 23 Nisan İlkokulu’nu ziyaret eden Birol Karaman ile belediye meclisi üyesi adayları, mutlu bir Girne için hazırladıkları projeleri eğitimcilerle paylaştı. Girne’nin temel sorunları olan trafik, altyapı, kanalizasyon, otopark ve çevre gibi konuların masaya yatırıldığı ziyaretlerde eğitimcilerin beklentisi ‘daha yeşil bir Girne” oldu. Belediyelerin emlak vergilerinden gelen yüzde 15’lik desteğin de adil bir şekilde dağıtılmasını bekleyen öğretmenler, yaşanabilir bir kent istedi.

Bütçeyi halk denetleyebilecek

Girne’nin keşmekeş trafiğinden yakınan eğitimcilere uygulanacak iki alternatif yol projesini anlatan Birol Karaman, göreve gelir gelmez trafik, kanalizasyon ve altyapı konularını ele alacaklarını bu arada Belediye’nin sorunlara etkin müdahalesi için kurumsallaşmaya gideceklerini bildirdi. Okullardan gelen diğer bir şikâyet konusu olan emlak vergilerinin yüzde 15’in eğitim kurumlarına eşit ve adil olarak verilmemesine değinen Karaman, belediye bütçesinin nereye, ne kadar kullanıldığına ilişkin raporları da kamuoyuna sık sık açıklayacaklarını ve belediye web sitesinde halkın bunları görebileceğini belirtti.

Kente meydan projesi

Girne’de nefes alacak alan bulunmamasından da şikâyet eden öğretmenlere Zeytinlik ile St. Hilarion arasında yapılacak yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Birol Karaman, benzer bir projeyi Ozanköy ile Bellapais’a yapacaklarını söyledi. Kente bir meydan gerektiğini de ifade eden Karaman, bununla ilgili çalışmasını da kısa zamanda açıklayacağını söyledi. Son olarak çöplerin ayrıştırılması için okullara kafesler dağıtıldığını ancak bu kafeslerin dolmasına rağmen gelinip alınmadığından yakınan öğretmenler, Karaman’ın temiz bir çevre için hazırladığı projelerin kendilerine umut verdiğini ifade etti.