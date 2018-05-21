Karaman: Girneli hak ettiği hizmetleri bizimle alacak

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi, Bellapais sakinleriyle buluştu.

Karaman’a CTP Girne milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros ile CTP Girne İlçe Yönetimi Kurulu ve Gençlik Örgütü temsilcileri eşlik etti.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Karaman, Bellapais esnafı ve sakinlerinin sorunlarını dinledi. Genç bir adayın Girne yönetimine talip olmasının Girne kenti için umut olduğunu belirten Bellapaislılar, Birol Karaman’a başarılar diledi.

“Şehir içine girmeden Lefkoşa’ya ulaşımı sağlayacağız”

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman kısa, orta ve uzun vadeli projelerini aktardığı sohbetlerde yeni Girne’yi el birliği ile inşa edeceklerini söyledi.

Kentin en öncelikli sorunlarının başında trafik geldiğini belirten Bellapais sakinleri, Karaman’ın çözüm önerileri hakkında bilgi aldı. Karaman, “Girne’nin doğusundan gelen insanların kent içerisine girmeden Lefkoşa’ya ulaşmalarını sağlayacağız. Bununla ilgili çeşitli alternatifler çalıştık. Halkımızla birlikte karar vereceğiz” dedi. Karaman ayrıca trafik sorununu yüzde 15-20 civarında rahatlatacak bu yolun inşaasının ardından geometrisi bozuk kavşak ve çemberlerin de yeniden ele alınacağını ifade etti.

“Girneli hak ettiği hizmeti alacak”

Birol Karaman, mühendislik açısından sorunlu olan tüm noktalara derhal müdahale edeceklerini, kaldırımlar konusunun da ciddi bir sorun olduğunu, engelli yayalar için engelli hattı olduğunu ancak hattın üzerinde elektrik direği bulunduğunu belirterek kentteki anomalileri ortadan kaldırmak için hızlı bir başlangıç yapacaklarını kaydetti.

Toplu taşımanın yaygınlaştırılması konusuna da bu dönem ciddiyetle eğileceklerini vurgulayan Birol Karaman, kentim yönetimine halkın katılmasını sağlayacak mekanizmaların işletileceğini, kenti ilgilendiren kararları alırken yurttaşların tartışmasını sağlayarak, ortak karar vereceklerini belirtti.

Karaman, “Kentin dilinden, halkımızın kalbinden anlıyoruz. Girneli hak ettiği hizmetleri bizimle alacak” dedi.