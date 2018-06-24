Karaman, Güngördü’yü kutladı

CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman sosyal medya hesabından Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü’yü seçimi kazandığı için kutladı.

Karaman'ın paylaşımı şöyle:

“Sevgili dostlar;

Girne’deki seçim sonucu hemen hemen belli oldu gibi görünüyor. Az önce Nidai beyi telefonla arayarak kendisini tebrik ettim ve yeni dönemde başarılar diledim. Ben bu süreçte bize ilgi gösteren, çalışmalarımıza katkı koyan, yüreği bizimle çarpan herkese içtenlikle teşekkür ederim.

Başlangıçta da söylediğim gibi biz 25 Haziran sabahı itibariyle Girnemizin bugünkünden daha ileriye gitmesi için çalışmaya, katkı koymaya devam edeceğiz.

Herkese teşekkürler, sevgiler.”