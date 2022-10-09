Karaman: Kıbrıs Türkleri haksız bir şekilde, yıllardır ambargolarla çevrelenmiş bir hayat yaşıyor

Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman, “Türk Dünyasının 31. Yılı Semineri”nde, 39’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkleri’nin hürriyet mücadelesinin eseri olduğunu söyledi.

İzmit Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen, Kültür eski Bakanlarından Namık Kemal Zeybek’in de konuşmacı olarak katıldığı seminerde, “Türk Dünyası’nın 31. Yılında Yapılanlar, Yapılmayanlar, Yapılamayanlar ve Bundan Sonrasında Yapılması Gereken Stratejik Hamleler” konuşuldu.

Türk devlet ve toplulukları arasındaki iş birliği ve diyaloğun geliştirilmesi yönündeki görüşlerini örneklerle paylaşan Gazeteci Züleyha Karaman Kıbrıs Türkleri’nin varoluş mücadelesi ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili zeminine oturtulan Kıbrıs politikasını ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısını anlattı, Kıbrıs Türkleri’nin haksız bir şekilde, yıllardır ambargolarla çevrelenmiş bir hayat yaşadığına dikkati çekti.

15 Kasım 1983 yılında kurulan KKTC’nin yakında 39’uncu yılını kutlayacağını anımsatan Züleyha Karaman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri’nin hürriyet mücadelesinin eseridir. Bunca yıl yalnızlığa itilmek istendi. Bu yalnızlığı ancak kendi soydaşları sayesinde bertaraf edebilir. Yeni bir döneme girilen bu zamanda, kardeşlerinin desteği Kıbrıs Türkleri için daha da önemli” dedi.

“Türk çınarı ulu ve köklü bir çınardır”

Züleyha Karaman, konuşmasında, “Türk çınarı ulu ve köklü bir çınardır. Meyvelerini dünyanın her yanından toplamak mümkündür. Uzun yıllar ayrı kalınmış olsa bile aynı çınarın köklü dalları olmanın bilinciyle gönüller, duygular ve verilen mücadele hep aynı. ‘Sen Türk olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz’ diyen Elçibey’in bu sözlerini de kulağımıza küpe yapalım” ifadesini kullandı.

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09/10/2022 11:13