Karaman: Şövalye yolu, yürüyüş ve bisiklet yolu olacak

“Yeni Girne” hedefiyle yoluna devam eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ve ekibi dün Ozanköylülerle bir araya geldi. Seçilmesi halinde “Şövalye Yolu” olarak bilinen Bellapais-Ozanköy arasındaki yolu, yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenleyeceklerini belirten Karaman, Zeytinlik’ten St. Hilarion’a uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini de anlattı.



CTP’den verilen bilgiye göre, ziyarete 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Tarım Bakanı Erkut Şahali, Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Sağlık eski Bakanı Salih İzbul, CTP Girne İlçe Yönetimi, Gençlik Örgütü ile çok sayıda bölge sakini katıldı.



CTP’nin Girne Belediye Meclis Üyesi adaylarının da takdim edildiği buluşmada hazırladığı projeleri anlatan Birol Karaman, köyde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, çözüm önerilerinde bulundu.



Ozanköylülere seslenen Karaman, sadece Girnelilerin değil, Girne dışında yaşayan birçok kişinin göz bebeği olan Girne’nin bugün içine düştüğü durumun aşikâr olduğunu belirterek, “Altı kent belediyesi içinde en mutsuz kentin yönetimine talip olduk. Biz bu mutsuzluğu, şikâyet ettiğimiz bu durumu nasıl daha iyiye götürebileceğimiz ile ilgili çok iyi bir hazırlık yaptık, çok iyi bir ekiple çalıştık. Bugün her biri kendi alanında uzman bir Belediye Meclis kadromuzla karşınızdayız” dedi.



“OSMAN TÜRKAY’A HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERECEĞİZ”



Açıkladığı proje ve çalışmaların yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Karaman, Ozanköy’de yaşanan sıkıntıların Girne’dekiyle aynı olduğunu belirtti.



Köylerin belediyelere bağlanmasındaki amacın daha iyi hizmet götürmek olduğunu vurgulayan Karaman, bugün gelinen noktada Girne Belediyesi sınırları içindeki köylerin yeterli hizmeti ve ilgiyi görmediğine dikkat çekti. Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Hâlbuki bu köyün Nazım Hikmet’ten sonra en fazla bilinen bir şairi var. Dünyada en fazla uluslararası ödüle sahip bir Türk şairi var. Bu köyün çocuğu, burada doğdu, burada büyüdü. Avrupa’nın başka herhangi bir kentinde Osman Türkay gibi bir şair olsaydı, bugün bu sokaklar caddeler binlerce turistin ziyaret ettiği bir köy haline gelirdi. Bugün bu görüntüden oldukça uzaktayız. Yeni dönemde Osman Türkay’a hak ettiği değeri vereceğiz” dedi.



“BÖLGEYE TURİST ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR”



Konuşmasında Zeytinlik’ten St. Hilarion’a uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu projesini anlatan Karaman benzeri bir projeyi de Bellapais ile Ozanköy arasına yapacaklarını açıkladı.



Karaman şöyle konuştu:



“Şövalye Yolu olarak bilinen bu yolun projesi yıllar önce hazırlandı. Ancak belediyenin tozlu raflarında bekliyor. Bu projeyle Bellapais’e konaklamaya gelen turistin Ozanköy esnafından faydalanmasını sağlayacağız. Diğer köylerde olduğu gibi, bu köyü de ilgi alanımıza alacağız. Kaldırım, yol, çöp sorunu gibi artık tartışmamız gereken bu sorunları çözüp, daha fazla turisti bu köye nasıl çekebileceğimize hep birlikte bakacağız. Tüm hazırlıklarımız bu yönde…”