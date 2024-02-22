Karanfil: Daha iyi hizmet için mevcut eksiklikleri birlikte gidereceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği ile bölge sivil toplum örgütlerinin istişare toplantısına katılarak, hastaneyle ilgili çalışmaları değerlendirdi.

UBP Milletvekili Karanfil yaptığı yazılı açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneğinin büyük çabası ve duyarlı vatandaşlarla birlikte birçok önemli çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Fırtına Karanfil, bu çalışmaların sonucu olarak laboratuvarın 24 saat şeklinde çalışmasının düzenlenmesi, Enver Bozkurt Toplantı Salonunun hayat bulması, diş polikliniğinin modernize edilmesi, hastanede kardiyoloji bölümünün aktif hale geçerek, holter ritim tansiyon ölçme aletlerinin hastaneye kazandırılması ve bölge halkına hizmet için Cengiz Topel Hastanesine tomografi cihazının getirilmesi gibi önemli aşamaları tamamladıklarını ifade etti.

Bölge halkının sağlık alanında ihtiyacını gidermek için daha birçok çalışmada başarı sağladıklarını kaydeden Karanfil, “Daha iyi hizmet noktasında hep birlikte çalışarak, mevcut eksiklikleri birlikte gidereceğiz” dedi.

Karanfil, açıklamasında son olarak katkı koyan herkese teşekkür etti.