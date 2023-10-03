Karanfil: Halkın beklentilerini karşılayacak yasalar çıkaracağız

UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, UBP olarak yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nin verimliliğini artırmanın en birincil öncelikleri olduğunu, halkın beklentilerini karşılayacak yasaların çıkması yönünde hükümet olarak irade koyacaklarını söyledi.

UBPMilletvekili Fırtına Karanfil gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal mutabakata önem verdiklerini ve bunu da defaatle dile getirdiklerini belirten Karanfil, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de hükümetin komitelerde aktif çalışarak toplum yararına yasalar çıkaracağını ifade etti.

Türkiye’de gerçekleşen terör saldırısına da değinen Karanfil, “Anavatana yapılan bu hain ve bölücü saldırıyı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Her daim Türkiye’nin, KKTC’nin yanında olduğunu belirten Karanfil, “bunu hem MGK toplantısında alınan karar ile hem de TBMM Dış İşleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın yaptığı son ziyaret ile yeniden teyit ettik” dedi.

UBP Milletvekili Karanfil açıklamalarına şöyle devam etti;

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM kürsüsünden KKTC gerçeğini dile getirmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Özellikle Türkiye’nin desteği ve önderliğinde Türk devletleri ile yakın ilişkilerde olmamız ve Azerbaycan ile iş birliğinin artması bizleri daha görünür hale getirmiştir. Bu çerçevede yapılan ziyaretler ve temasların artması artık bir elzem olmuştur. KKTC’nin tanınması bizlerin olmazsa olmazı olarak birinci ev ödevimiz olarak durmaktadır. Bu vesileyle çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğimizi saygılarımla arz ederim”