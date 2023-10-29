Karanfil: Nice 100 Yıllara Türkiye’m

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Türkiye Cumhuriyet’inin 100. Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfil, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, tarihte eşine az rastlanır bir destanla kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin, 100. yılını kutlamanın sevinci ve gururunu yaşamaktayız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce kurduğu Türkiye Cumhuriyeti bugün koca bir çınar olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde mazluma kol kanat geren Anavatanımız bugün nereye giderse oraya barışı ve huzuru götürmektedir. Kıbrıs adasından, Orta Doğu’ya, Afrika’da, kıta Avrupa’sına kadar tüm bölgelerde söz sahibi olmuştur. Son olarak kardeş Azerbaycan’ın haklı Karabağ davasındaki duruşu ile de Türk Dünyası’nın sahipsiz olmadığını göstermiş ve sonuna kadar Azerbaycan halkının yanında olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye yüzyılı hedefini ortaya koyması ve KKTC olarak bizim de yerimizi alacağımızı söylemesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu bağlamda Anavatanımız ile daha nice yüzyıllara dileğimi ortaya koyuyorum.”