Karanlığa doğru...

Detay'da yer alan habere göre, 2018 yaz aylarında KIB-TEK’in üretim kapasitesi yüksek enerji tüketiminin olduğu saatlerde tekleme riski ile karşı karşıya. 2019 Haziran ayından itibaren ise ülkeyi karanlık günler bekliyor.

KIB-TEK’in talep ettiği son teknoloji 4 adet üretim santralinin ihalesine şimdi çıkılsa bile santrallerin kurulumu Haziran 2019’u bulacak. Çıkılacak ihalenin her biri 17 MW elektrik üretimi yapabilecek daha çevre dostu olan hibrit santrallerin uluslar arası bir ihale ile alınabileceği de öğrenildi.

Kıb-Tek’in üretim kapasitesinin an itibarı ile 405 MW olduğu öğrenilirken 2019 yılının Haziran ayından itibaren yeni santrallerin devreye girmemesi ile çok yoğun elektrik kesintilerinin yaşanacağı iddia ediliyor.

KABLO NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye ile KKTC’de arasında kurulması düşünülen enterkonnekte bağlantısının ise en erken 2023 yılında bitebileceğini belirten uzmanlar, 2023 yılına kadar KIB-TEK’in önünde büyük bir özelleştirme tehtidininde bulunduğunu belirttiler.

ZAM GELEBİLİR

Güney Kıbrıs ile enterkonnekte bağlantının halen sürdüğünü bununla birlikte pik saatlerde Güney Kıbrıs’tan elektrik satın almanın maliyetinin ise KIB-TEK’in üretim maliyetlerini artıracağı belirtiliyor. Artan elektrik üretiminin ise vatandaşa zam olarak da yansıyabileceğinin hesapları yapılıyor.

AKSA’YA DAHA FAZLA BAĞIMLILIK

Kıb-Tek alım garantili olarak da İskele Kalecik’te bulunan AKSA firmasından elektrik satın alıyor. AKSA firmasının ise Gazimağusa Limanı'na eski teknoloji bir dizel santral getirdiği ve bunu ülkeye sokup üretim kapasitesini artırmayı planladığı iddia edildi.

Kıb-Tek’in üretim bağımlılığını daha da artıracak bu durum konusunda El-Sen’in ne düşündüğü ve ne yapacağı ise merak ediliyor.