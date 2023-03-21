Karanlık yollar kaderimiz olmamalı

Mehmet KARA/Mustafa SEYMEN- Haber Kıbrıs- Özel

Ülkemizde yollar karanlık, sürücüler isyanda ancak bu karanlık için çözüm üreten maalesef yok…

Karanlık yollarda seyretmek ise adeta marifet gerektiriyor. Başkent Lefkoşa’nın birçok bölgesinde benzer durumu görmek mümkün. Lefkoşa'nın en işlek caddelerinde aydınlatma lambaları olmasına rağmen birçoğu yanmıyor.

Haber Kıbrıs muhabirinin deklanşörüne yansıyan fotoğraflarda Lefkoşa’nın birçok bölgesinin zifiri karanlıkta olduğu gözlemlendi. Bazı noktalarda aydınlatma lambaları kısmen yanarken bazıları ise yanmıyor…

Vatandaşlar, “Karanlık yollarımız kaderimiz olmamalı. Aydınlatma lambası olan yollar neden karanlıkta? Çözün artık şu sorunu” ifadelerini kullandı.

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21/03/2023 21:59