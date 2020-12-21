Karantina merkezinden firar eden mültecilerden biri bulundu

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21/12/2020

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Karantina merkezinden firar eden mültecilerden biri bulundu

Karantina merkezi olarak kullanılan Özok Yurdu’ndan kaçan mültecilerden biri bulundu.

Elde edilen bilgiye göre, Özok Karantina Merkezi’ndeki karantinadan kaçan iki mülteciden biri yakalandı.

Karantina merkezinden firar eden diğer şahıs polis tarafından aranıyor.

Özok Karantina Merkezi’nde karantina altına alınan iki mülteci dün merkezden firar etmişti. Polis, merkezden firar eden iki şahsın bulunması için soruşturma başlatmıştı.

 

21/12/2020 22:05
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TAGS: Karantina merkezinden firar eden mültecilerden biri bulundu
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