Karantina süresinde alkolden ölümlerde yüzde 20’lik artış yaşandı

İngiltere ve Galler’de 2020 yılında 7 bin 423 kişi aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti, bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir artış kaydedildi. Yetkililere göre en çok karantina süreçlerinde alkolden ölümler yaşandı.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun (ONS) verilerine göre, 2020’nin ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) alkol tüketimine bağlı ölüm oranı, istatistiksel olarak önceki yıllar gibiydi. Ancak yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde, ciddi bir artış gözlemlendi.

Alkol Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Sadie Boniface, “Ölümlerdeki artışın pandeminin başlangıcına denk geldiği görülüyor. 23 Mart’ta başlayan ilk karantina ile, ölüm oranının karantina süreçlerinde daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor” dedi. ONS’ye göre verilerin hesaplandığı 2001 yılından bu yana ülkede bir yılda en çok alkol kaynaklı ölümler yaşandı.

En çok alkol bağımlıları öldü

ONS tarafından kaydedilen ölümler çoğunlukla uzun vadeli alkol bağımlılığı olan kişilerde yaşandı. Söz konusu ölümlerin yüzde 80’i alkolün tetiklediği karaciğer hastalıklarına bağlıyken, yalnızca yüzde 10’u alkolle bağlı ruh sağlığı sorunları ve davranışlarından, yüzde 6’sı ise zehirlenmeden kaynaklandı.

Boniface’a göre, “Yaşanan ölümlerin çoğu zaten çok fazla alkol tüketen kişilerin bu süreçte daha çok içmeleri ve sağlık kurumlarına erişimin zorlanmasına bağlı”.

Karaciğer hastalıklarının genellikle acil bir durum olduğunun altını çizen Boniface, insanların virüs nedeniyle acil servise gitmekten korktuğunu ileri sürdü. Ancak araştırmacı, pandemi sırasında içki içmeye başlayan insanların da sayısının arttığını ifade etti.

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07/05/2021 14:02