Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar
KARANTİNA VE PCR TEST ÜCRETLERİYLE İLGİLİ MUAFİYETLER KALKTI. SADECE SAĞLIK KURULU KARARIYLA YURT DIŞINA SEVK EDİLEN HASTA VE REFAKATÇİLERİ MUAF OLACAK
25/05/2021
Bakanlar Kurulu, salgın tedbirleri çerçevesinde karantinaya gireceklere getirilen ücretlerle ilgili muafiyetleri, elektronik bileklik uygulamasına geçilmesinden dolayı kaldırdı.
Karara göre, sadece Sağlık Kurulu ile yurt dışına sevk edilen hasta ve refakatçıları karantina ve PCR test ücretlerinden muaf tutulacak.
Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.