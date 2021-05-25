Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar

KARANTİNA VE PCR TEST ÜCRETLERİYLE İLGİLİ MUAFİYETLER KALKTI. SADECE SAĞLIK KURULU KARARIYLA YURT DIŞINA SEVK EDİLEN HASTA VE REFAKATÇİLERİ MUAF OLACAK

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25/05/2021

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Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar

Bakanlar Kurulu, salgın tedbirleri çerçevesinde karantinaya gireceklere getirilen ücretlerle ilgili muafiyetleri, elektronik bileklik uygulamasına geçilmesinden dolayı kaldırdı.

Karara göre, sadece Sağlık Kurulu ile yurt dışına sevk edilen hasta ve refakatçıları karantina ve PCR test ücretlerinden muaf tutulacak.

Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılındığı karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

25/05/2021 09:16
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TAGS: Karantina, PCR Ücret, Yeni Karar, kktc, kıbrıs, haber, pandemi, koronavirüs, covid-19
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