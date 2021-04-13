Karantinadan kaçıp oy vermeye giden adama 22 bin TL ceza

Karantinadan kaçıp YDP kurultayına oy vermeye giden kişiye ceza kesildi

İrfan Gündüzler

Koronavirüs vakası tespit edilen bir kişiyle temaslı olması nedeniyle ev karantinasına alınan ve karantinadan kaçarak oy kullanmaya gittiği ortaya çıkan Aydoğan Yılmaz'a temel sağlık hizmetleri dairesi 22 bin tl ceza kesti.

Elde edilen bilgilere göre Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Aydoğan Yılmaz'ın karantinaya yatırılmasını bizzat bekledi.

Gece saat 01:00'e kadar haberi bekleyen Bakan ÜStel, "yatışı tamam" denilince eve gitti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Aydoğan Yılmaz'ın 14 gün otel karantinasında tutulacağını açıklamıştı

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13/04/2021 08:47