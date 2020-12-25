Karantinasız girişleri durdurma kararı süresiz olarak uzatıldı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı. Yeni kararlara göre daha önce alınan 3 günlük girişleri durdurma kararı süresiz uzatıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ilgili kararı şöyle: Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.

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25/12/2020 20:44