Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Araç Bağışladı

 Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) ikinci el bir araç bağışında bulundu.

ads ads ads ads
13/04/2022

ads
ads
ads
Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Araç Bağışladı

 Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) ikinci el bir araç bağışında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre araç, tedavilerine kendi imkânlarıyla ulaşamayan hastaların taşınmasında, hastaların ihtiyaçlarının giderilmesinde ve gerekli ilaç ve tıbbi malzemelerin alınmasında kullanılacak.

Açıklamada, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “büyük bir ihtiyaç” olan bu taşıtı derneğe bağışlamasından dolayı Mehmet Karaoğlan’a teşekkür etti.

13/04/2022 14:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Karaoğlan Garaj, Kanser Hastalarına Yardım Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.