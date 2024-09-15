“Girne Arkın Group Fest 24” kapsamında devam eden “Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali” bugün tamamlanıyor.

Festivalde bugün 6.00’da Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması ve 11.00’de Plaj Voleybolu yapılırken, 17.00’de de Yakan Top Yarışması, 18.00’de Sandalye Oyunu, 19.00’da Limbo Dans Yarışması ve 20.00’de Retro Çalgıcılar konseri düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalde dün ise, Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta) - Mineri - Palamut Avlama Müsabakası, Plaj Voleybolu, Optimist & Laser Yelken Yarışları, Paddle Board Yarışı, Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası, Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitimi ve Niyal Öztürk Band konseri yapıldı.