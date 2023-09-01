Karaoğlanoğlu bölgesinde bir evden kedi çalındı!

Karaoğlanoğlu bölgesinde yaşayan bir aileden, 10 yıldır evlerinde ve bahçelerinde yaşayan sevimli kedisi olan Bob'un çalındığı bilgisi paylaşıldı

Olay, bilinmeyen kişiler veya kişi tarafından Bob'u çalmasıyla gerçekleşti. Aile, Bob'un kayboluşunu ciddi bir endişeyle karşılıyor ve kediyi bulmak için yardım bekliyor.

Eğer Bob'u gören veya kayboluşuyla ilgili bilgi sahibi olan herkesin, 0533 833 4833 numarasından ulaşıbileceği bilgisi paylaşıldı