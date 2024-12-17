Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda Kıbrıs Günü Etkinliği

Ülkemizde de 2024 - 2025 yılı, eğitim öğretim devam ederken, birçok okulumuz da sosyal faaliyetler yaparak, hem çocukların genel kültürüne, hemde geçmişini yaşatmaya çalışıyor.

Bunlardan birtaneside, bugün Girne şehri'nin güzide yerleşim yeri, Karaoğlanoğlu, namı değer Ayorgi bölgesi okulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda gerçekleşti. Kıbrıs günü etkinliği çerçevesinde, Kıbrıs Günü Kültürü adı altında, tüm okulun, çocukların velilerinin de katkılarıyla gerçekleştiren etkinlikte, Kıbrıs'a özgü yerel ve geçmişe yönelik, yeme, içme, geçmişte kullanılan alet ve kıyafetler tanıtılarak, tüm öğrencilere adeta bir Kıbrıs tarihi yaratıldı.

Okul müdürü Ayşem Tomgüsehan ve tüm öğretmenlerin büyük özveri ile hazırlanıp gerçekleştirdikleri etkinlik, veliler tarafından da büyük beğeni topladı.

Aynı zamanda, Okulun beden eğitimi öğretmenlerinden, teknik direktör olarak da bilinen Hakan Sermaye, eski Kıbrıs erkek kıyafeti giyerek okula gitmesi, çocuklar için süpriz olurken, öğretici olarak da hedefine ulaştı. Bu arada velilerin de yapmış oldukları, geleneksel Kıbrıs yiyeceklerinin satışı ile de, okul bütçesine bir nevi katkı yapıldı.