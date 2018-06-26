HABER KIBRIS

Karaoğlanoğlu’nda 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı

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26/06/2018

Karaoğlanoğlu’nda 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 15.00 sıralarında T.S.K’nın (E-28) kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen Z.U’nun (E-26) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Polis zanlıları tutukladı.

(TAK)

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TAGS: Karaoğlanoğlu
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