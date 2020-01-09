Karaoğlanoğlu’nda bir eve uyuşturucu baskını

Karaoğlanoğlu’nda iki kişi uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, Karaoğlanoğlu’nda S.A.G.(K-22)’nin ikametgahında yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet hap bulundu; ikametgahta misafir olarak bulunan E.M.V.(E-33)’nin üzerinde yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve söz konusu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

09/01/2020 12:02