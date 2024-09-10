Karaoğlanoğlu’nda Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

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10/09/2024

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Karaoğlanoğlu’nda Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Karaoğlanoğlu’nda boğulma tehlikesi geçiren kadın, vatandaşlar tarafından kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, kimliği henüz tespit edilemeyen kadın Karaoğlanoğlu’nda denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Bahse konu şahıs, sahildeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

10/09/2024 12:04
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TAGS: boğulma tehlikesi
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