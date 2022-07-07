Karaoğlanoğlu’nda da trafik kazası 3 kişi yaralandı…

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07/07/2022

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Karaoğlanoğlu’nda da trafik kazası 3 kişi yaralandı…

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bu sabah 04.00 sıralarında Gökhan Ercan (E-26) yönetimindeki SJ 116 plakalı araç ile dikkatsizce doğu istikametinde seyrettiği sırada önündeki araçları geçmek için sağ şeride geçti ve karşı istikametten gelen Musa Dönmez (E-25) yönetimindeki HM 996 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ercan ve araçta yolcu olarak bulunan Sedat Direk (E-24) ve Abdulsamet Alnıdelik kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Sedat Direk ve Abdulsamet Alnıdelik cerrahi serviste, Gökhan Ercan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

 

07/07/2022 14:49
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TAGS: Karaoğlanoğlu’nda da Trafik kazası 3 kişi yaralandı…
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