Karaoğlanoğlu’nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu

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20/03/2022

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Karaoğlanoğlu’nda gümrüksüz alkol! 1 kişi tutuklu

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yerinde dün gece polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 42 şişe alkollü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu iş yeri işletmecisi F.B.(E-65) tutuklandı.

ÖZDEMİRGİL’İN ÖLÜM SEBEBİ

Jeanette Patricia Özdemirgil’in (K-76) ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Çatalköy’de kaldığı ikametgahta 16 Mart’ta ölü bulunan Özdemirgil’in, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

20/03/2022 11:17
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TAGS: Karaoğlanoğlu, gümrüksüz alkol
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