Karaoğlanoğlu’ndaki Ayiu Fanuriu şapelinde ayin ve bölge gezisi

ads ads ads ads
19/08/2023

ads
Karaoğlanoğlu’ndaki Ayiu Fanuriu şapelinde ayin ve bölge gezisi

 “Girne İçin Hareket” inisiyatifi ve “Lambusa otobüsleri” işbirliğinde Girne-Karaoğlanoğlu’ndaki “Ayiu Fanuriu şapelinde” ayin düzenleneceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, ayin Karaoğlanoğlu’ndaki “Ayiu Fanuriu şapeli” avlusunda 27 Ağustos’ta saat 18.00’de düzenlenecek. Ayin, şapelin galeriye dönüştürülmüş olması nedeniyle şapel içerisinde değil avlusunda gerçekleştirileceği kaydedilen haberde ayin sonrasında arzu edenlerin Beylerbeyi veya Lapta-Alsancak (askerî bölge içerisindeki Ahiropiitu Manastırı) kısa gezilerine ve son olarak Girne Antik Limanı gezisine katılabilecekleri kaydedildi. 

19/08/2023 13:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber, kıbrıs, ayin, Karaoğlanoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.