''Karar, benzer uygulamalar yapan tüm bankalar için emsal teşkil edecek''

Faiz Mücadele Komitesi, kredi faizleri ile ilgili 2018 yılında açtığı davayı kazandığını duyurdu. Komite, sonuçlanan davada, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kredi borçlarında faiz artırımı uygulaması kararını, hukuka aykırı bularak iptal ettiğini açıkladı.

Filiz Boyoğlu, Güven Varoğlu, Mustafa Özhür, Tümay Çağanağa Binici, Besim Baysal, Rifat Bengihan, Osman Keten’den oluşan Faiz Mücadele Komitesi, bugün yaptığı açıklamada, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında tek taraflı olarak kredi borçlarında faiz artırımı uygulaması kararını, hukuka aykırı bularak iptal ettiğini duyurarak, ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

Komite, kararın son derece önemli ve benzer uygulamalar yapan başka bankalar için emsal teşkil edeceğini vurguladı.

Faiz Mücadele Komitesi, açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılında tek taraflı olarak kredi borçlarında faiz artırımı uygulaması kararını, hukuka aykırı buldu.

Kredi borcu bulunan üyeler tarafından oluşturulan Faiz Mücadele Komitesi olarak bizler, 2018 tarihinde, üyesi ve ortağı bulunduğumuz Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu’nun, döviz artışını bahane göstererek kredi borç faizlerinde yüzde yüze varan artış uygulama kararını, yargıya taşıyarak haklı mücadelemizi başlatmıştık. Gelişen süreçte, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu, ana sözleşmenin 2. Maddesini, kendisine dayanak yaparak, yıllık yüzde 12,90 olan kredi faizlerini, önce yüzde 17’ye, daha sonra da yüzde 24’e yükseltmişti.

Kooperatif yönetiminin, kendisine faiz artışı yapma yetkisi verdiğini iddia ettiği ve özetle “faiz nispetinde herhangi bir artış olduğu takdirde, haber vermeden yeni bir borç faizini uygulamaya yetkili olduğu” ifadesini içeren kredi sözleşmesinin ikinci maddesinden yola çıkarak uygulanan bu kararı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi, 9 Şubat 2022 tarihindeki oturumunda “hukuka aykırı” bularak iptal etmiştir.

Bu, son derece önemli ve emsal teşkil edecek bir karardır.

Yaşanan bu süreçte, kooperatiflerin, kar amacıyla hareket eden kurumlar değil, üyelerine yardımcı olan, onları borç batağına düşürmeden dayanışmayı ön plana çıkaran kurumlar olması gerektiğini anlatmamıza rağmen, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu, “ben yaparım olur” mantığıyla hareket ederek, biz üyelerinin hakkını yargı yoluyla aramasına ve elde etmesine zemin hazırlamıştır.

Bu zorlu süreçte, kooperatifimizin aynı zamanda ortağı da olan pek çok üye, başka bankalardan para borçlanmış veya aile bütçelerini zorlayarak, sorgusuz sualsiz artan faiz oranlarına göre düzenlenen kredi borçlarını ödemek zorunda bırakılmıştır. Birçok kooperatif üyemiz de psikolojik travmalar yaşamıştır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde değerlendiren komitemiz, yargı yoluna başvurarak üyelerin haklarını aramak gerektiği yönünde karar üretmiştir.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kararını ortaya koyduğu bu noktada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu’ndan beklentimiz çok açık ve nettir: Hukuk kurallarına bağlı bir kuruluş olan kooperatifimizin mahkeme kararı doğrultusunda, gerekeni yapması kaçınılmazdır. Kooperatif yönetimi tüm kredi borçlularının, ilk sözleşmelerine uygun olacak şekilde, borçlarını ödemelerine olanak sağlaması yapılması gerekendir. Bu noktada K.T. Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu, gereken düzenlemeyi en kısa zamanda yapmalıdır. Aksi bir davranış şekli, yeni davaların gündeme gelmesine olanak sağlayacak, kooperatifin amaçlarının ve görevinin yeniden ciddi biçimde sorgulanmasına neden olacaktır.

Yaşadığımız üç yılı aşan yargı sürecinde, bizlere maddi manevi destek olan tüm üyelerimize ve bu zor davanın, kredi faiz mağdurları lehine sonuçlanması için büyük çaba sarf eden ve başarılı olan avukatımız Serkan Mesutoğlu’na teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla.”

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18/02/2022 11:21