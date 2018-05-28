Karar Zamanı: GÜÇLÜNÜN ADALETİ Mİ, HAKLININ YÖNETİMİ Mİ?

Özdemir Kalkanlı’nın aracının kundaklanmasının üzerinden 4 gün geçti.

Belki de yazıyı okurken beş…

Özdemir Kalkanlı kim?

Bu ülkenin Vergi Dairesi Müdürü…

Vergi Dairesi, bu ülkenin belkemiği…

Başındaki adam günlerdir medyada linç ediliyor…

Neden?

Bazı isimlerin damarına bastı da ondan…

“Bu vergiyi alacağım” dedi de ondan…

“Devleti dolandıramazsınız” dedi de ondan…

“Vergi kaçıramazsınız” dedi de ondan…

Yaklaşık bir aydır medya aracılığı ile kamuoyu önünde linç ediliyor.

Sadece Kalkanlı değil.

Serdar Denktaş da linç ediliyor…

Biri “gık” dedi mi?

Demedi.

Bu olay şaka değil.

Bu ülkenin geleceği açısından kırılma noktasıdır.

Cümle basittir:

GÜÇLÜNÜN ADELETİ Mİ, HAKLININ YÖNETİMİ Mİ?

Bu iki nokta arasında tüm kurumlarımızla bir seçim yapmak zorundayız.

Afrika Gazetesi örneği

Afrika Gazetesi önünde bir linç girişimi yaşandı.

Cumhurbaşkanı alarm verdi…

Başbakan alarm verdi…

Polis Genel Müdürü’ne talimat üstüne talimat…

Mahkeme deseniz bir ayda tamamlandı…

Sonuç?

Suçlular bulundu, kodese tıkıldı…

Afrika Gazetesi’nin arkasında olan bu “devlet…”

Vergi Dairesi Müdürü’nün arkasında neden değil?

Bu ülkede, Vergi Dairesi Müdürü’nün hakkını savunacak bir makam yok mu?

“Serdar Denktaş” diyeceğim, aynı saldırılar ona da var…

“Polis Genel Müdürü” diyeceğim, o kendisine yapılanlara bile tepki vermekten aciz…

Başbakan Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili her gün Polis Genel Müdürü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’ndan bilgi almakta…

Cumhurbaşkanı, Afrika olayında hassas ama bu olayda sessiz…

Tercihtir…

Olabilir…

Ancak, gerçek şu ki, kırılma noktası burası…

Polis verilen ifadeler var…

Beklerdim ki polis, toplumun gözü önünde bu olayın üzerine üzerine gitsin…

Belli ki, Polis Genel Müdürü de bazı noktalarda imtina etmekte…

Emeklilik hesabı yapabilir.

Bizim, olayların üzerine “kimse bir şey söylemeden” kararlılıkla gidecek bir polis teşkilatına ihtiyacımız var…

Yasala önünde herkes eşitse…

Kurumlara da eşit davranacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var…

Aksini düşünmek bile istemiyorum…