Kararı PM verecek, süreç Başladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi’nden hükümetten çekilme kararı çıktı.

Genişletilmiş Parti Meclisi’nde (Yüksek İstişare Kurulu) alınan tavsiye kararı parti meclisinde değerlendirilecek.

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi (Yüksek İstişare Kurulu) toplantısı bugün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanede gerçekleştirildi. Toplantıda, YDP Parti Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ve YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı birer konuşma yaptı.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’ın yönetimindeki toplantıda konuşmalar ardından partinin organları ve üyeleri görüşlerini paylaştı.

-Arıklı

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, partisinin hükümette olduğu süreçte yaptıkları ve yapamadıklarına değinerek, hükümet programı içerisinde YDP’nin Ulaştırma Bakanlığı’nda yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi.

Arıklı, hükümet programında 251 icraat vaadinde bulunulduğunu belirterek, YDP’nin Ulaştırma Bakanlığı’nda yaptığı işleri aktardı ve Ercan Havalimanı, Yerel Yönetimler Reformu, Güzelyurt-Lefke Yolu, Girne-Alsancak yolu, Kuzey Çevre Yolu ve 4.5G’nin bunlar arasında bulunduğunu aktardı.

Arıklı, YDP olarak bundan sonra yapmayı planladıkları iki önemli projeye de değinerek, bunlardan birinin toplu taşıma, diğerinin ise evden eve fiber projesi olduğunu anlattı.

Arıklı, içinde bulundukları hükümetin en uzun ömürlü hükümet olduğunu ve bu hükümetin 2027’ye kadar istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesini arzuladıklarını belirterek, hükümet programında söz verilen 251 maddenin en azından yarısından bir fazlasını hayata geçirmeyi istediklerini söyledi.

Arıklı, toplantıdan çıkacak tavsiye kararına saygı duyacağını belirterek “Ama böyle kritik bir ortamda, 2025 yılı cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli… Böyle önemli bir dönemde hükümetten çekilme bize ne kazandırır ne kaybettirir bunun muhasebesini iyi yapmamız gerekir. Eleştirilerinizde haklı olabilirsiniz ama vereceğiniz karar da hem parti hem de ülke için çok önemli” ifadelerini kullandı.

-Yılmaz

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz da, 23 Aralık’ta Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) aldığı kararla bugünkü Yüksek İstişare Kurulu toplantısının yapma gereği duyduklarını ifade ederek, MYK’da alınan kararlarla ilgili partinin tüm yönetim kurulu organlarına söz hakkı vermek için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yılmaz, “Bugünkü toplantının gündemimiz; MYK’da alınan kararlar gereği 2022 yılında girdiğimiz hükümette yaşadığımız zorluklar, pozisyonumuz ve hükümetin işleyişidir” diyerek, son bir buçuk ayda, özellikle parti meclisi ve MYK’da dillendirilen hükümetle alakalı yaşadıkları sorunları tabandan aldıkları destekle MYK’ya taşıdıklarını ve parti meclisini toplantıya çağırdıklarını aktardı.

Yılmaz, hükümette bulundukları süre içerisinde YDP’nin Ulaştırma Bakanlığı altında yaptığı icraatın olumlu olduğunu ama gelinen süreçte ve bütçe görüşmeleri sonrasında partinin hükümetteki duruşunu değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Yılmaz, MYK kararlarına atıfta bulunarak hükümette alınan kararlarda ortak çalışma yapılmadığı kanaatine vardıklarını belirterek, “Hükümette ya bu konularda revize yapılacak ya da biz bunu parti meclisinde değerlendirmeye götüreceğiz.” dedi.

2022 yılında hükümet protokolünde yer alan ancak henüz yapılmayan bazı icraatlara işaret eden Yılmaz, bugünkü toplantıda tüm bunların ele alınarak ve Parti Meclisi'ne yol haritası belirleyecek bir karar alınacağını söyledi.

Toplantı ardından TAK muhabirinin sorusunu yanıtlayan YDP Genel Sekreteri Yılmaz, YDP Parti Meclisi'nin bu ay içinde toplanarak tavsiye kararını değerlendireceğini kaydetti.