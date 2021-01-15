Kararlar alındı hükümet sessiz…

Haber Kıbrıs-Özel

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun toplantısı tamamlandı. 5 saat süren toplantı sonrası yeni alınan kararlar karar defterine yazılarak Başbakanlığa gönderildi.

Kurul üyelerinin şu sıralarda evlerinde olduğu öğrenilirken Sağlık Bakanlığı’ndan “Toplantı devam ediyor” açıklamasının yapılması kafaları karıştır.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin şu sıralarda Başbakanlık’ta yeni kararların kabulü için çalıştığı iddia ediliyor.

İşte karalar…

Haber Kıbrıs, üst kurulda alınan kararlara ulaştı. Ülkede ciddi artış gösteren Covid-19 vakaları sonrası toplantı yapan üst kurul yeni kararlar üretti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, gece saat 22.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldı. Öte yandan vaka patlaması yaşanan bölgelerde 1 hafta sokağa çıkma yasağı uygulaması uygulanacak.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre okullarına açılış tarihi bir hafta ertelendi.

Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre meyhane-restoranlar sadece paket servis ile işeyecek.

Sağlık Bakanlığı ısrarcı hükümet çekingen…

Ülkemizde yerel vaka sayılarının 7-8 bandından 20-30’lara çıkması ciddi paniğe neden oluyor.

Sağlık Bakanlığı sağlık sisteminin riske atılmaması için önlemlerin artırılmasını istiyor ancak hükümet çekingen davranıyor.

Ekonomik çarkların dönmesini isteyen Başbakan Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman bir süre böyle devam edilmesinden yana.

Paket servis kararı veto yedi!

Haber Kıbrıs’ın öğrendiği bilgilere göre hükümet sokağa çıkma yasağı ve okulların bir hafta geç açılması konusuna itiraz etmedi. Ancak kurulun meyhane-restoranların sadece paket servis ile işlemesini içeren karar ekonomiyi olumsuz etkileyeceğinden ötürü kabul görmedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararlarını hükümete sundu ancak hükümet henüz kararları Resmi Gazete’ye göndermedi.

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15/01/2021 22:22