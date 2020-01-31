Kararname Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kararname yayınlayarak KKTC’nin Türkiye’den gelmesini beklediği ve uzun süredir kaynak aktarımı yapılmayan 170 milyon TL’lik hibenin önünü açtı. Kararnamede 20 Temmuz tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının tadiline ilişkin anlaşmanın onaylanmasına karar verildiği ifade edildi.

Kararnameye göre 2019 yılında yapılan hibelerin kullanılmayan bölümlerinin 2020 yılında yeni bir anlaşma imzalanana kadar geçerli olacağı ifade ediliyor.

Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklanan Hukuki sorunların kaldırılması için böyle bir yol izlendiği kaydedilirken kararname ile 170 milyon TL’nin KKTC’ye gelebileceği ancak zaman noktasında herhangi bir tarih yazılmadığı görülüyor.

Bu kaynak ile yarım kalan yollar, cezaevinin tamamlanması, yarım kalan itfaiye, polis binalarının tamamlanması bekleniyor.

İşte anlaşma metninin tamamı:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, aralarında 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının aşağıdaki koşullarda tadil edilmesi hususlarında mutabık kalınışlardır.

1) 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan Anlaşma ve Anlaşmanın 3 sayılı Ekini teşkil eden “Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar”, 2020 yılında yeni bir iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar geçerli olacaktır.

2) 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan Anlaşma ve Anlaşmanın 3 sayılı Ekini oluşturan Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslarda, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ve 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na yapılan atıflar Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na da yapılmış sayılır.

3) 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan Anlaşma kapsamında 2019 mali yılı içerisinde kullandırılan tutarlardan kalan miktarlar işbu tadilat anlaşması kapsamında 2020 mali yılı içerisinde T.C. Teknik Heyet Kararı ile kullandırılabilecektir.

4) 2019 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılan ancak kullanılmayan tutarlar, yeni bir iktisadı ve mali işbirliği anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar, 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında T.C. Teknik Heyet Kararı ile uygun görülen tertiplere ilişkin ödemelerde kullanılabilecektir.

5) İşbu Tadilat Anlaşması, yürürlüğe girmesi için gerekli iç hukuki usullerin tamamlandığına ilişkin Tarafların birbirlerine diplomatik kanallardan yapacakları yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girer.

31/01/2020 11:52