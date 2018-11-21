Karasalih çifti defnedildi
Eşini öldürmüş, sonra intihar etmişti...
21/11/2018
HK
Gönyeli’de geçtiğimiz gün evlerinde ölü olarak bulunan Hasan Yılmaz Karasalih ve eşi Sevinç Karasalih dün son yolculuklarına uğurlandı.
19 Kasım sabahı 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih, 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih’i öldürmesinin ardından, kendi yaşamına da son vermişti.
Ani ölümleri ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Karasalih çifti, Lefkoşa İsmail Safa Cami’de kılınan öğle namazı ardından dün gözyaşları arasında toprağa verildi.