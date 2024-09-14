Karataş’tan Teşekkür ve Tebrik Mesajı

Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş bir açıklama yaptı ve Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup oldukları rakipleri Mağusa Türk Gücü’nü kutladı.

Karataş, dün akşam oynanan Özer Komando Süper Kupa finali sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Göçmenköy tarihinde ilk kez oynadığı Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup olarak sahadan ayrıldı. Öncelikle tüm teknik heyetimiz ve oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutlamak isterim.

Geçtiğimiz yıl Federasyon Kupası’nı kazanarak tarihimizde bir ilki yaşamıştık ve depremde yitirdiğimiz arkadaşımız Amaç için kupayı havaya kaldırmıştık.

Finallerin tek kazananı olur ve dün gece de kaybeden taraf biz olduk. Özer Komando Süper Kupasını kazanan Mağusa Türk Gücü takımını bu vesile ile tekrardan kutlamak isterim.

Kupa gecesinde bizleri yalnız bırakmayan, maç öncesinden maç boyunca tribünde takımımızı destekleyen büyük Göçmenköy taraftarına da özel olarak teşekkürlerimi iletiyorum.

Camia olarak birbirimize inanmaya ve takımımızı desteklemeye devam edeceğimizden kuşkum yoktur.

Perşembe günü başlayacak olan 2024-2025 Süleyman Göktaş sezonunun tüm takımlara ve hakemlerimize hayırlı olmasını dilerim.”