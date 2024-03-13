Karatay: Şişkinlik ve kabızlığı tarihe gömüyor…

Müslümanlar, rahmet ve mağfiret ayı olarak görülen Ramazan ayında kalabalık sofraların başında toplanarak oruçlarını açıyorlar. Değişen beslenme alışkanlıkları ve uzun süreli açlık bazı sindirim problemlerini de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen iki besin bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlığı bitiriyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı, Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahiptir. Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da kalabalık sofralar kurulur ve oruçlar açılır.

Gün boyunca yiyecek ve içecek tüketmemek anlamına gelen oruç ile birlikte beslenme alışkanlıklarında önemli değişimler gözlemleniyor.

Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zindelik kazanabilmek için Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin prensip haline getirilmesi ve yeterli miktarda su tüketilmesi gerekiyor.

İftar ve sahur sofralarında sindirimi ve emilimi kolay lifli gıdaların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

Ortaya çıkabilecek sindirim problemleri için ise aşırı şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerekiyor.