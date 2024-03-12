Yapmış olduğu her açıklama ile gündem olan Canan Karatay’dan, “sahurda yumurta tüketimine dikkat” açıklaması geldi! Karatay, Aşırı pişmiş yumurtaların sağlık için faydalı olmadığına dikkat çekerek, doğru pişirme yöntemini ve süresini açıkladı.

Vücudumuzun, kalsiyum, protein ve omega-3 yağ asitleri ihtiyacını karşılayan ve birçok faydası olan yumurta, yanlış pişirme yöntemi ile bu faydalarını kaydedileceğine dikkat çeken Karatay, yumurtanın faydalarını da açıkladı. “Peki doğru yumurta süresi nedir?” İşte sizlerle yumurta için doğru pişirme süresi ve faydaları...

Karatay, yumurtanın doğru pişirme yöntemini açıkladı!

Canan Karatay, aşırı pişmiş yumurtaların sağlık için faydalı olmadığına dikkat çekerek, doğru pişirme yöntemini ve süresi ile ilgili şu bilgileri aktardı;

Aşırı pişmiş yumurtaların sağlık için faydalı olmadığına dikkat çeken Karatay, sağlığa faydalı yumurtalar için doğru pişirme süresi önemini açıkladı. Karatay, yumurtaların özellikle 10 dakika kuralına uygun olarak pişirilmesi gerektiğini dile getirerek, sahurda, vücut sağlığını korumak adına, az pişmiş yumurta tüketilmesi gerektiğini dikkat çekti.

Canan Karatay, yumurta tüketimi konusunda bilgilendirme yaparak, gereğinden fazla pişirilen yumurtaların besin değerlerin öldürdüğünü vurguladı. Özellikle az pişmiş yumurtaların sağlık birçok faydası bulunduğunu ifade eden uzman isim, sahurda tüketilen yumurtaların sağlık açısından önemli olduğunu dile getirerek, sahurda az pişmiş yumurta yenilmesi için tavsiye verdi.

Az pişmiş yumurtanın faydaları neler?

Yapmış olduğu her açıklama ile gündem olan Canan Karatay, az pişmiş yumurtaların sağlık için faydalarını şu şekilde açıkladı;

Günde iki adet az pişmiş yumurta tüketmek, vücudun ihtiyacı olan kalsiyum, protein ve omega-3 yağ asitleri karşılayabilir. Ayrıca, hücresel yenilenmeye yardımcı olan az pişmiş yumurta, kas ve kemik sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor.

Doğal D vitamini kaynağı olan yumurta, hormonal süreci destekleyerek, antioksidan içeriği sayesinde yaşlanmayı geciktirebilir.

İçerisinde bulunan protein ve omega-3 sayesinde, beyin işlevselliğini güçlendirmeye yardımcı olarak, özellikle yaşlılıkla da meydana gelen unutkanlık ve demans riskini azaltabilir.