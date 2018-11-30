HABER KIBRIS

Karava Ağı

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30/11/2018

Karava Ağı

Sözde “Karava (Alsancak) Belediyesi”, Yunanistan’ın Kitera Adası’ndaki “Karava” köyü ve Yunanistan’daki Sparta şehri yerleşim yeri olan “Karava” arasında, “Karava Ağı” isminde coğrafik varlıkların kardeşliği protokolü imzalandığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, üç yer isminin de “Karava” olmasına bağlı olarak, kardeşlik protokolünün imzalandığını yazdı.

Gazete protokole ilişkin etkinliklerin, Yunanistan’dan gelen heyetlerin katılımıyla, 23-27 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiğini de belirtti.

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TAGS: karava ağı, haber, kıbrıs,
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