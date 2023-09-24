Karavanı hasara uğrattı, içerisindeki eşyaları çaldı

Gazimağusa’da bir karavanı hasara uğratan ve içerisindeki eşyaları çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Palm Beach bölgesinde bulunan park yeri içerisinde, park halinde bulunan bir şahsa ait karavan 18 Eylül’de alındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen H.E.’nin (E-58), söz konusu karavanı kendi kullanımındaki aracın arkasına takıp çektiği ve karavanın kapı kolunu kasten hasara uğratıp, açtığı tespit edildi

H.E.’nin daha sonra, karavan içerisinde muhafaza edilen ayakkabı, iki adet ceket, halı, taşınabilir şarj cihazı (power bank) ve su ısıtıcısı cihazını da çaldığı belirlendi. H.E. tutuklandı.