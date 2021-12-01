Karavanlar Tahliye Ediliyor

İskele Belediyesi’nin 6 yıldır süren Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanlarla ilgili davası sonuçlandı. İskele Belediyesi’ne ait Onur Camping bölgesi olarak bilinen ve P/H XXIV/3 Parsel 16’da konuşlanan karavanlarla ilgili başlattığı hukuki süreçte haklı bulundu.

13/12/2018 tarihli mahkemenin tahliye kararına itiraz ederek, söz konusu alanda söz sahibi olduğunu iddia eden Onur Turizm Ticaret Ltd.’i İstinaf Mahkemesi de haksız buldu, mahkemenin verdiği tahliye kararını onayladı. İskele Kaza Mahkemesi de söz konusu onamanın ardından İskele Belediyesi’ne zilyetlik emri vererek, karavanların tahliyesini istedi.

6 yıldır süren hukuki süreci tamamlayan İskele Belediyesi de söz konusu arazi üzerinde halkın kullanımı için inşa edeceği projeyi hayata geçirmek için vakit kaybetmedi. İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polisler eşliğinde söz konusu alanda bulunan karavanların tahliyesine dün(30 Kasım) itibari ile başladı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da yaptığı açıklamada Karavan Yasasına işaret etti, yasanın bir an önce geçmesini istedi.

İSKELE KAZA MAHKEMESİ, TAHLİYE KARARINI YENİLEDİ

Özellikle havaların ısınmasıyla deniz kenarında son dönemde artış gösteren ancak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan karavanlar ile ilgili bundan 6 yıl önce harekete geçen İskele Belediyesi’nin verdiği hukuki süreç tamamlandı. İskele Belediyesi, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği zilyet emri doğrultusunda İskele Kaza Mahkemesi’nin yenilediği tahliye kararını hiç vakit kaybetmeden uygulama koydu. İskele Belediyesi’ne ait P/H XXIV/3 Parsel 16’da, karavan alanı olmamasına rağmen, hiçbir izinleri de bulunmayan tüm karavanların tahliyesine başlandı.

SADIKOĞLU: “6 YIL SÜREN YASAL SÜREÇ TAMAMLANDI, TAHLİYE KARARI ÇIKTI”

SADIKOĞLU: “SÖZ KONUSU ALANI, HALKIN KULLANIMINA KAZANDIRACAĞIZ”

Dün (30 Kasım) itibari ile başlayan tahliye işlemine İskele Belediyesi personelinin yanı sıra İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurları da katılıyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bugün de devam eden tahliye işlemiyle ilgili açıklama yaptı. Karavan sorununun yalnızca İskele’de değil adanın birçok bölgesinde olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, özellikle sahil kesiminde sorunun kronikleştiğini belirtti.

Bu sorunun sebebini ise henüz Karavan Yasası’nın geçmeyişine bağlayan İskele Belediye Başkanı, İskele’de de İskele Belediyesi’ne ait olan Onur Camping olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 6 yıldır süren yasal süreci hatırlattı, 6 yılın sonunda İstinafın verdiği zilyet emrinin ardından İskele Kaza Mahkemesi’nden tahliye kararı çıktığını açıkladı. Dün (30 Kasım) itibari ile İskele Polis Müdürlüğü ekipleri ve görevliler tarafından karavanların tahliyesine başladıklarını da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, tahliye işleminin yalnızca karavanlara değil oradaki kaçak yapılara da uygulandığının altını çizdi. Esas amaçlarının yaklaşık 20- 30 dönümlük arazinin kamusal anlamda halkımızı ortak kullanımına kazandırmaktır diye Başkan Sadıkoğlu, söz konusu bölgede İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı yaratacaklarını projeyi de İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin de katkılarıyla yapacaklarının altını çizdi. Proje için ihaleye çıkıldığını da hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte vakit kaybetmeden söz konusu projenin hayata geçeceğini ifade etti. Halkın kullanımı için inşa edilecek projenin yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacağını da sözlerine ekledi. Yetkililere de seslenen İskele Belediye Başkanı, karavan yasasının bir an önce geçmesini istedi. Karavancıların da zor durumda kalmamasını istediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu ancak kimsenin mağdur olmaması için karavanların yasal çerçevede olması gerektiğini söyledi.

ONUR CAMPİNG BÖLGESİ, HALKIN KULLANIMINA KAZANDIRILIYOR

İskele Belediyesi’ne ait P/H XXIV/3 Parsel 16’da konuşlanan karavanların tahliyesiyle birlikte söz konusu alan halkın kullanımına kazandırılacak. İskele Belediyesi’nin, bahse konu bölge için geliştirdiği İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale süreci başladı. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin de katkılarıyla yapılacak proje yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacak. Yaklaşık 9.700 metrekarelik alanda hayat bulacak projede 5000 metrekarelik 200 araç kapasiteli otopark, 1800 metrekarelik engelsiz yürüyüş ve gezi yolu, 2300 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, yaklaşık 150 metrekarelik açık ve kapalı kafe ve restoranlar, özel olarak tasarlanan oturma yerleri, çocukların kaliteli vakit geçirmeleri için mini amfi, modern ve ışıklı su oyun alanları ile stantlar yer alacak.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 16:20