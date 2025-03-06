Karavelioğlu: KKTC’de yıllık enflasyon geriliyor

Ekonomist Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu: ‘Yıl sonuna kadar faizler ve enflasyon düşmeye devam edecek’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. Karavelioğlu, Şubat ayında Türkiye’de yıllık enflasyonun %39 seviyesine gerilemesiyle TCMB’nin politika faizini %45’ten %42,5’e çektiğini belirtti. Dr. Karavelioğlu, yürütülen ekonomi politikalarının etkisiyle enflasyondaki gerilemenin süreceğini ve yıl sonuna doğru politika faizinin %30’un altına inebileceğini öngördü.

Baz etkisinin enflasyonu aşağı çektiğini ancak bunun fiyatların düşeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Karavelioğlu, “Fiyatlar artmaya devam edecek ancak artış hızı yavaşlayacak” dedi.

KKTC’de yıllık enflasyon geriliyor

KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,16 artarken, yıllık enflasyon %47,10 seviyesine geriledi. Dr. Karavelioğlu, KKTC’de önümüzdeki altı aylık süreçte enflasyonun düşüş trendini sürdüreceğini belirterek, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun %30-27 aralığında olabileceğini ifade etti. Ancak bu düşüşün, fiyatların azalacağı anlamına gelmediğini yineleyen Karavelioğlu, “Fiyatların yükselişi sürecek, ancak artış hızı azalacak” dedi.

“Faiz indirimleri sürecek”

Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de faiz indirimlerinin devam edebileceğini söyleyen Karavelioğlu, “KKTC Merkez Bankası’nın, Şubat ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından politika faizini %40’tan %37’ye çekmesini bekliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Enflasyon kalıcı olarak düşmeli”

Karavelioğlu, enflasyonun düşme sürecinin sürdürülebilir olması için sıkı para ve maliye politikalarının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. “Türkiye’de ve KKTC’de enflasyon baz etkisiyle düşse de kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi için yapısal reformlara ihtiyaç var. Üretim artışı sağlanmadan, mali disiplin sürdürülmeden enflasyondaki düşüşler kalıcı olmayabilir” ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu ayrıca, küresel ekonomik gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketlerinin Türkiye ve KKTC’de enflasyon üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.