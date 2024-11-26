Karavelioğlu: ''Siyaset çözüm üretme yeridir, durum tespiti yapma yeri değil''

Ekonomist-Akademisyen Yrd. Doç Dr. Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkisi ile yaşanan afet benzeri olaylara değindi. Karavelioğlu, siyasetin bu tür olaylar karşısında çözüm üretme yeri olduğunu vurgulayarak, ‘var olan durumun tespiti’ yapmanın bir anlam ifade etmediğini belirtti.

Karavelioğlu yaptığı açıklamada, önemli olan ve yapılması gerekenin, bu tür felaketler öncesinde alınacak tedbirler olduğunu belirtti. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle; ‘Ülkemize hafta sonu yaşanan doğal afete benzer felaketleri yıllardır başka ülkelerde izliyoruz. Uzmanlar doğal afet benzeri olayların küresel iklim koşullarındaki değişiklikler nedeniyle daha sık yaşanacağını ve bizim gibi ülkeleri daha da kötü etkileyeceğini devamlı vurguluyorlar. Bu tür sıkıntıların da mağdur olan vatandaşların mağduriyeti giderebilmek amacıyla Türkiye’de uygulanan doğal afet sigortasının hemen gündeme getirilmesinde ve uygulanması için altyapısının hazırlanmasında fayda var.

Tarım sigortasının kapsamının genişletilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi de bu tür afetlere maruz kalan yurttaşlarımızın sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesine yardımcı olabilir. Afet yaşandıktan sonra yapılan ziyaret şovdan başka bir şey değil. Bizim felaket öncesi önlemler almamız gerekiyor. DASK ve etkinliği artırılacak tarım sigortası ileride yaşanacak bu tür sorunlar için ciddi bir önlem olarak kullanılabilir.’