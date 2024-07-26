Karavelioğlu: ''Siyasetin finansmanı da temiz ve şeffaf olmalı''

UBP Başkan Adayı Ahmet Melih Karavelioğlu, yaklaşan seçimler için şeffaf bir finansman politikası izlemek amacıyla hesap açtı ve destek beklediğini duyurdu. Karavelioğlu, temiz siyasetin temiz finansman ile mümkün olabileceğini vurgulayarak, Lefkoşa Kaymakamlığına 9 Temmuz’da başvurusunu yaptığını ve bugün onay aldığını belirtti.

Karavelioğlu, Albank’ta açılan TL ve GBP hesaplarının gizli olduğunu ve sadece kendisi tarafından görülebileceğini ifade etti. Hesaplara maksimum 2 bin GBP ve 84 bin TL bağış kabul edileceğini açıkladı. Seçim kampanyası 21 Eylül’de sona erecek ve tüm ödemeler fatura karşılığı yapılacak. Kampanya sonunda kalan paranın SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacağı ve hesapların kapatılacağı duyuruldu.

Karavelioğlu, bu adımın temiz siyasete örnek olmasını dileyerek, tüm destekçilerini katkıda bulunmaya davet etti.

Karavelioğlu'nun açıkalamsı şöyle;

Siyasetin temiz olması için finansmanının da temiz olması gerekir dedik ve Lefkoşa Kaymakamlığımıza başvurumuzu 9 Temmuz’da yaptık. Bugün onayımızı aldık.

Albank’ta açılan TL ve GBP hesapları gizlidir ve sadece benim tarafımdan görülecek. Hesaplara maksimum 2bin GBP ve 84 bin TL bağış kabul edilecek. Kampanya 21 Eylül’de sona erecek. Ödemeler fatura karşılığı yapılacak ve kalan para SOS Çocukköyü Derneği’ne tarafımdan bağış yapılacak ve hesap kapatılacaktır.

Temiz siyasete örnek olması dileği ile desteklerinizi bekliyorum. #temizsiyaset #ekonomimerkezli #yenivizyon