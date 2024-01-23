Karavelioğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına Aday
KVO Danışmanlık Kurucu Ortağı, bankacılık sektöründe deneyimli isim Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, UBP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.
23/01/2024
KVO Danışmanlık Kurucu Ortağı, bankacılık sektöründe deneyimli isim Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı
Karavelioğlu, UBP'nin eski genel başkanlarından 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını paylaştığı öğrenildi.
Adaylık açıklamasında Karavelioğlu, ilkeli, planlı, programlı ve temiz siyaset anlayışıyla, ekonomiyi merkeze alan bir siyaset vizyonuyla UBP Genel Başkanı olmak için yola çıktığını belirtti.