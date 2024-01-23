KVO Danışmanlık Kurucu Ortağı, bankacılık sektöründe deneyimli isim Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı

Karavelioğlu, UBP'nin eski genel başkanlarından 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret ederek adaylığını paylaştığı öğrenildi.

Adaylık açıklamasında Karavelioğlu, ilkeli, planlı, programlı ve temiz siyaset anlayışıyla, ekonomiyi merkeze alan bir siyaset vizyonuyla UBP Genel Başkanı olmak için yola çıktığını belirtti.