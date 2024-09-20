Karavelioğlu: Yeni vizyona destek bekliyorum

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı için son güne girilirken, Genel Başkan Adayı Ahmet M. Karavelioğlu tüm parti üyelerini sağduyuya davet etti; ‘Biz iyi insanlarız ve iyi yönetilmeyi hak ediyoruz!’

UBP Genel Başkan Adayı Ahmet M. Karavelioğlu, 2024 Ocak ayında genel başkanlık için adaylığını açıkladığını, mahalle ve köy örgüt başkanları yanında belediye meclis üyelerini ve en sonunda da parti meclis üyelerini tek tek ziyaret ettiğini belirtti.

Karavelioğlu: ‘13 bin kilometre yol yaptım. Örgütlerimizde gördüğüm hava şudur: Örgütlerden kopuk bir Genel Merkez, otoritesi sıfırlanmış örgüt başkanları ve birinci parti olabileceğimize inancını yitirmiş bir taban var’ dedi.

Karavelioğlu, değişimin, yenilenmenin, demokratik yönetimin önünü açmak ve Ulusal Birlik Partisi’nin üzerine çöken karabulutları dağıtmak için 21 Eylül günü seçime gidileceğini belirtti.

Karavelioğlu yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partimizin Kurultayı’nda aslında üç adayın yarışmayacağını, bu yarışın iki zihniyet arasında bir seçim yapmak için yapıldığını söyledi

Karavelioğlu UBP üyelerine seslenerek;

‘Önümüzde iki seçenek var;

Bir yanda yalapşap günübirlik politikalarla ülke yönetenler, diğer tarafta kendi ekonomik programını yapan ve Türkiye’nin desteğini alan bir siyasi anlayış. Hangisini seçeceğiz?

Bir yanda istikrar diyerek elektrik kesintileriyle halkımızı canından bezdiren zihniyet, diğer tarafta ülkemizin GSMH iki katına çıkarmayı hedefleyen planlı programlı ilkeli ve temiz siyaset. Hangisini seçeceğiz?

Siyaseti meslek edinmişleri mi, yoksa yeni yüzü ve yeni vizyonu mu? Hangisini seçeceğiz?

Devlet dairelerinde sıra bekleten ve bürokrasiye boğulmuş zihniyeti mi, yoksa meslek içi eğitimlerle donanmış, güler yüzlü memurların halka hizmet için çalışmasını mı?

Geçici işçi istihdamını mı, meslek memurluğu sınavı ile işe alımı mı?

Teknecik santralinden zehir çıkmasını seyredeni mi? Teknecik santraline filtre takmayı enerjideki ilk aksiyon olarak açıklayan anlayışı mı?

Okulların tadilatını yapamayıp, Okulları vaktinde açamayanı mı? Çocuklarımızın modern dersliklerde öğrenim görmesini savunanı mı?’ diye sordu.

Karavelioğlu, tüm propaganda döneminde dile getirdiği cümlesini tekrarlayarak ‘Bizler iyi insanlarız ve iyi yönetilmeyi hak ediyoruz. İyi yöneterek ülkemizi gençlerimiz ve kaliteli nüfus için cazibe merkezine dönüştüreceğiz.

Ben, partimizin iyi yönetilmediğine inanan çok sayıdaki üyeden biriyim. Üyelerimizin, girdiği hiçbir seçimden başarı ile çıkamamış bir Genel Başkan ile yola devam etmeyeceğini, değişiklik yönünde oy vereceğini ve yeni vizyona destek vereceğini düşünüyorum’ dedi.