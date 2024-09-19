Karavelioğlu: Yüksek öğrenimdeki imaj kaybı için hızlıca aksiyona geçilmeli

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada yüksek öğrenimde yaşanan imaj kaybına dikkat çekti… Turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinde daha etkili ve olumlu bir imaj oluşturulması gerektiğini vurgulayan Karavelioğlu, ‘sistemli ve geri dönüş alabileceğimiz tanıtım ve imaj çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Eğitim ve turizm kavramları ülkemiz için göz ardı edilmeyecek olgular’ dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARŞI HASSASİYET

Karavelioğlu, Kıbrıs’taki yüksek öğrenim sektörünün önemine değinerek, öğrencilere yönelik olumsuz algıların kırılması gerektiğini dile getirdi. Yabancı öğrencilerin bir anne ve babanın çocukları olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

UBP Genel Başkan Adayı Ahmet M. Karavelioğlu, eğitim ve yüksek öğrenim sektöründeki sorunların ivedilikle çözüme ulaştırılması gerektiğini de belirtti.

Sahte diplomalar gibi olumsuz imaj problemlerinin çözülmesi gerektiğini vurgulayan Karavelioğlu, bu tür sorunların ülkenin yüksek öğrenim imajını zedelediğini ve sektördeki güveni azalttığını ifade etti.

EĞİTİM VE TURİZM’DE İMAJ ÇALIŞMASI

Ayrıca, turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinde daha etkili ve olumlu bir imaj oluşturulması gerektiğini vurgulayan Karavelioğlu, ‘sistemli ve geri dönüş alabileceğimiz tanıtım ve imaj çalışmalarına ağırlık vermeliyiz. Eğitim ve turizm kavramları ülkemiz için göz ardı edilmeyecek olgular’ dedi.

KKTC'DE YAŞAYAN TÜRKİYE VATANDAŞI İŞÇİLERİN SORUNLARI

Türkiye’den gelenlerin iş kurabilmesi için mevcut bürokratik engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Karavelioğlu, beyaz kimlik sahiplerinin iş yeri açma, gayrimenkul satın alma gibi haklarının genişletilmesini önerdi.

Karavelioğlu, Malta’daki uygulamaları örnek göstererek, yabancıların yerel seçimlerde oy kullanabilmesi gerektiğini ancak ulusal seçimlerde seçme ve seçilme hakkının olmaması gerektiğini belirtti. Bu şekilde yabancılara hangi hakların verileceğinin netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

UBP'NİN YÖNETİMİ VE İÇ SORUNLAR

Ahmet Karavelioğlu, UBP'nin mevcut yönetiminin ve mevcut genel başkanın partiye zarar verdiğini tekrarlayarak, parti içindeki mevcut yönetim tarzının ve uygulamalarının partiyi geriye götürdüğünü ifade etti.

Ahmet M. Karavelioğlu UBP'nin içindeki sıkıntılara, örneğin genel kurulun zamanında yapılmaması gibi sorunlara dikkat çekti. Parti tüzüğüne uyulması ve genel başkanlık değişikliğinin gerekliliği konularında görüşlerini dile getiren UBP Genel Başkan adayı Karavelioğlu, mevcut yönetimin, partinin seçimlerdeki başarısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Karavelioğlu, Üstel döneminde iki seçim kaybedildiğini, yeniden genel başkan olması halinde ilk seçimde partinin büyük hezimete uğrayacağını dile getirdi.

ÜYELERE KURULTAYA KATILIM ÇAĞRISI

UBP Genel Başkan Adayı Ahmet Karavelioğlu, 21 Eylül'de yapılacak kurultaya tüm UBP üyelerini çağırarak, bugünün partinin geleceği için kritik olduğunu vurguladı. Partinin geleceği için önemli bir dönemeç olduğunu belirtti ve üyelerin bu kurultaya aktif olarak katılmalarını istedi.

Karavelioğlu, bu kurultayda, UBP'nin geleceği hakkında önemli kararların alınacağını ve partinin yönünü belirleyecek adımların atılacağını ifade etti.