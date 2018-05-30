Karavezirler : Yatırımlara öncelik vereceğiz



CTP’den yapılan açıklamaya göre, değirmenlik ve bağlı köylerde bir baraj ve altı gölet bulunduğunu söyleyen Karavezirler, bu göletlerin ve barajın alüvyonlu toprak nedeniyle yeterli miktarda su tutamadığını, buralardan akan suların sel baskınlarına neden olabildiğini kaydetti.



24 Haziran sonrasında öncelikle baraj ve göletlerin temizlenmesine başlanacağını belirten Karavezirler, buradan alınacak alüvyonlu toprakların bölgenin güzelleştirilmesi için peyzaj çalışmalarında kullanılacağını kaydetti.



Karavezirler, “Bölge için sosyal, kültürel zenginlikleri artıracak yatırımlara öncelik vereceğiz. Halkımızdan gördüğümüz bu ilginin karşılığını çok çalışarak ve her yurttaşımıza hizmet götürerek vereceğiz” dedi.