Karavezirler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğretmenlerle birlikte kutladı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, belde sınırları içerisinde yer alan okullar ve köy kadın kursları için organize edilen yemekle kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre “Öğretmenler Günü” yemeğine okul müdürleri, öğretmenler, köy kadın kursu öğretmenleri ve tüm okul çalışanları katıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, yemekte yaptığı konuşmada, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, öğretmenlerin gurur kaynağı olduklarını ve eğitime her zaman destek vereceğini belirtti. Karavezirler, tüm okul müdürlerine ve öğretmenlerine, okullarda çalışan emekçilere ve ayrıca belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Okul müdürleri adına konuşan Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı da, Karavezirler’in okullara hem maddi hem de manevi anlamda destek olduğunu belirterek, Karavezirler’e teşekkür etti.